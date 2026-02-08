フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。坂口智隆氏、辻発彦氏、内川聖一氏、鉄平氏、岩本勉氏、清水直行氏らパ・リーグで活躍した有名ＯＢをゲストに招いた。オリックスやヤクルトでプレーし最多安打、ゴールデングラブ賞４度、走攻守に優れた外野手として活躍した坂口氏は「開幕戦」の話題でヤクル