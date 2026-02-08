ロックバンド「ONEOKROCK」のTaka（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。愛犬sushiとのラブラブツーショットを披露し、反響を得ている。「あんたは私のモノって言われてるような写真」とつづり、寿司の絵文字を添えたTaka。カメラに上目遣いしながら、Takaの顔にぴったり寄り添う愛犬とのツーショットを公開。「どっちが飼われてるんだかもはや分からない」と記した。ハッシュタグでは「#癒し」「#まじ女だしてくる