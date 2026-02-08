AKB48八木愛月（20）主演のオリジナルショートドラマ「DRIVE！私たちは走り出す」が、2月15日から愛知トヨタ公式TikTokアカウントで順次公開公開される。小さな古民家で定食屋を営む一家の三姉妹の末っ子で、未来に悩みながらも夢を追い続ける役どころを熱演。八木は「新しい一歩を踏み出して未来へ走って行くというストーリーになっています！」と紹介。初のショートドラマ主演作でもあり「すてきな車に乗っての演技だったり、