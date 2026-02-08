東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が8日、自身のXを更新。保有株を紹介し、ケタ違いの含み損を抱えていることを嘆いた。【画像】気になる！ケタ違いのマイナス…水谷隼が買って爆損した株先日、FXで「約2100万プラスでしたここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました」と