チャンネル登録者数1400万人超えの魚専門料理系人気YouTuber、きまぐれクック（34）が回転すしチェーン、スシローとのコラボレーション商品を発売する。1月21日の第1弾に続き、2月9日からは第2弾の3商品が登場。全国のファンを熱狂させている。同企画は昨年も実施しており、再販売が行われるなど大反響を呼んだことから今年の実施も決定。「いつか自分のすし屋を持ちたい」という本人の思いと“すしに本気で向き合い続ける”スシロ