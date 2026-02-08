第51回衆議院選挙の投票が、全国の投票所で進んでいます。【映像】衆議院選挙の投票 午後4時の投票率21.64%衆院選は小選挙区289と比例代表176の合わせて465議席をめぐり1284人が立候補しました。午後4時現在の全国の投票率は21.64%で、前回の衆院選と比べて2.65ポイント減少しています。特に、鳥取・島根の山陰地方が10ポイント以上も前回に比べ減っています。また、きのうまでに期日前投票を済ませた人は全国でおよそ2701