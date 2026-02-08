9人組ガールズグループTWICEのJIHYOの（ジヒョ、29）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。モデルを務めるランジェリーブランド「VENUS」のミントグリーン色ランジェリー姿を公開。1日に迎えた29歳のバースデーを、ケーキや花束などのプレゼントで祝福され、デコルテや脚線美も披露した。ファンやフォロワーからも「宇宙最大のスター」「美しい」「美人すぎる…」「かわいいっ」「超ゴージャ