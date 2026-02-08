有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。2月のアシスタントはマシンガンズの西堀亮とぐりんぴーすの牧野太祐です。2月1日（日）の放送では、この日、番組内で第2子の誕生を生報告した有吉が、子育ての苦労を語りました。（左から）牧野太祐、有吉