お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が７日深夜放送のテレビ東京系「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」（土曜深夜１時２５分）に出演。元彼の扱い方を明かした。この日の番組内で「元恋人と偶然再会してお茶行くのって普通？」というテーマでゲストとトーク。信子は持論を展開。「別れ方によります。まじで『こいつキッショ』みたいな。『マジ無理なんだが』という別れ方したらマジで会いたくないけど。元々友達とかだっ