◆練習試合日本ハム８―４阪神（８日・名護）虎の“浜ちゃん”が絶好調やで！昨年１２月の現役ドラフトでヤクルトから移籍した阪神・浜田太貴外野手（２５）が８日、今季初の対外試合となる日本ハムとの練習試合（名護）でチーム１号を放った。０―０の４回２死、畔柳の１４８キロを左翼席へ。「すぐ調子に乗っちゃうんで…。謙虚にいきます」と前を向いた。６回には左前打。４日のシート打撃でも一発を含む長打２本で存在