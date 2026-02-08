西武・栗山巧外野手（４２）、中村剛也内野手（４２）、炭谷銀仁朗捕手（３８）が８日、高知市内のホテルでトークショーを行った。お互いの呼び名について問われると、栗山は中村剛に対しては「『おかわり』か『さんぺい』」、炭谷に対しては「『銀』か『銀仁朗』。中村剛は「『クリ』と『銀』か『銀さん』」と回答。最後にマイクを持った今回最年少の炭谷が「『クリ』と『さんぺい』か『さんちゃん』」とまさかの“あだ名呼び