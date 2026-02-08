２０２０年にアマチュア横綱に輝きアメリカンフットボールの世界最高峰ＮＦＬを目指していた花田秀虎が８日、トヨタアリーナ東京で行われた世界相撲大会「白鵬杯」に来場した。報道陣に対して、あらためてＮＦＬ入りが極めて厳しくなり、角界入りを検討していることを明かした。プロレスのＷＷＥ、ＮＦＬ再挑戦などの選択肢もあることを明かし、「いまはすべてフラットに考えている」と明かした。昨年はコロラド州立大で学生コ