巨人の阿部慎之助監督（４６）が８日、２軍キャンプを視察した。１軍と同じ宮崎県総合運動公園内にあるひむかスタジアムで行っている２軍練習を訪問。実戦形式のライブＢＰをチェックした。「泉とかも球数よく投げて頑張ってるみたいなので。寒かったからね。その中でみんな頑張って投げていたので」とコメント。泉圭輔投手（２８）は今季から先発転向に挑戦。２軍スタートの今キャンプでは精力的に投げ込みを行っていて、