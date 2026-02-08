◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）柏はアウェーで川崎に３―５。開幕戦を黒星でスタートした。＊＊＊エースが反撃ののろしを上げた。０―３の前半３８分、ＭＦ小泉佳穂のパスをエリア右で受けたＤＦ原田亘が右クロスを送ると、ＦＷ細谷真大はゴール前で後ろを向きながら右足のかかとで角度を変えて、好セーブを続けていたＧＫスベンド・ブローダーセンの壁を破った。「後ろ気味