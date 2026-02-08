■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子パラレル大回転予選（8日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード男子パラレル大回転予選が行われて、斯波正樹（39、TAKAMIYA ZAO ONSEN）が、1回目で失格となり、予選敗退となった。18年平昌以来、2大会ぶり2度目の五輪とな