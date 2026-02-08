■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子パラレル大回転予選（日本時間8日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード女子パラレル大回転予選が行われて、日本女子史上最多に並ぶ7度目の五輪出場を果たした竹内智香（42、広島ガス）は、予選2回のタイム合計は1分36秒88