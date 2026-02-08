河瀬直美監督の最新作「たしかにあった幻」の初日舞台あいさつが６日、都内で行われ、寛一郎らとともに、元フジテレビでフリーアナウンサーの松尾翠が登壇した。日本の失踪者と心臓移植の現実を重ねて描く。松尾は心臓病で長く入院している石山瞳の母・裕子を演じた。自身のＳＮＳでは「撮影から１年半近く経ちましたが今でも、神戸を通って病院のあったあの山が見えると、病院から眺めていた海がみえると、あの人たちはど