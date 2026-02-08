ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボード女子パラレル大回転の予選が行われ、金メダルを狙う三木つばき（浜松いわた信用金庫）は３位で、決勝トーナメントに進んだ。２０１４年ソチ大会銀メダリストの竹内智香（広島ガス）は２２位で敗退した。２つのコースを１度ずつ滑ってその合計タイムで順位をつける。三木は青コースを滑った１回目は４５秒６２で１６人中３位、赤コースを滑った２回目は、途中にバランスを崩