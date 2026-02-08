巨人のリチャード内野手（26）が8日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。阿部慎之助監督（46）から今季の4番候補に挙げられていることについて率直な感想を語った。この日はお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）と檜原洋平（34）が巨人の宮崎キャンプ2日目（2月2日）を取材した様子をオンエア。同番組のスタジオ出演経験もあるリチャードは2人に直撃インタビューを受けた。そして、「