７日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」で、新アシスタントとなった原田葵アナウンサーに番組の洗礼が降りかかった。冒頭トーク後に原田アナがメインゲストを呼び込んでいる横で、明石家さんまが自身の司会者テーブルを怪訝な顔をしてのぞきこみ…「おい、ほんで、これ何や？」。司会者テーブルの、カメラからは映らないニコニコパネルの裏側から、赤い小瓶のようなものを２つ取り出すと、原田アナが慌てて「私のヤツで