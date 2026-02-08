フィギュアスケートの団体では、日本勢が高得点を連発。悲願の金メダルを狙います。7日に3種目を終えた時点で2位の日本。決勝のフリー進出へ、残る男子ショートプログラムでエース・鍵山優真選手（22）が冒頭から魅せました。4回転トーループ、3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させ、大きな出来栄え点を得ると、続く4回転サルコー、トリプルアクセルもきれいに着氷。さらにノリノリのステップで観客を魅了しました