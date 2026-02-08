新旧指揮官の意地が詰まった対決は“先輩”に軍配が上がった。昨年8月までFC大阪を率いていた大嶽直人・現カマタマーレ讃岐監督と、大嶽前監督の退任を受け、ヘッドコーチから昇格した藪田光教・現FC大阪監督との顔合わせとなった一戦は、13分にカウンターで挙げた先制点を守り切って、讃岐が1−0でFC大阪を下した。昨季のJ3で3位に入り、プレーオフ決勝で敗れてJ2昇格を逃したFC大阪に対し、讃岐は昨季のJ3で17位だったが、今季