明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節が8日に行われ、東京ヴェルディと水戸ホーリーホックが対戦した。昨季J1を17位で終えた東京Vに、J1初参戦の水戸が挑む。両チームともオフに主力が抜け、その穴埋めを模索しながら、半年間の特別大会で積み上げを目指していく。試合の均衡が破れたのは8分、東京Vが先手を取る。敵陣深い位置でボールを奪った松橋優安がペナルティエリア右まで運んでクロスを送ると、山本隼