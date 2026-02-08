2026年1月16日（金）から、地域の特別な権利や体験を販売するプラットフォーム『TOKKEN（トッケン）』にて、約6か月の熟成期間を経て届けられる『はじめのチーズ ホール5kg（6か月熟成）』が販売されています。 画像：株式会社あるやうむ 『はじめのチーズ ホール5kg（6か月熟成）』は、北海道の胆振地方、太平洋に面したむかわ町にある小さな牧場で大切に育てられた牛の生乳を使ったチーズ