鹿児島地方気象台は8日、薩摩・大隅地方では大雪の恐れはなくなったと発表しました。雪のなか行われた衆議院選挙の投票は間もなく締め切られます。九州南部の上空にこの冬一番の寒気が流れ込み、県内各地で雪が降りました。鹿児島市では2センチの積雪を観測。南九州道の一部などが一時通行止めとなりました。薩摩・大隅地方の山地と平地では大雪の恐れはなくなりましたが、雪が積もっている所があるため引き続き積雪や路面