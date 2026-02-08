福岡県朝倉市選挙管理委員会は8日、期日前投票所を7日に訪れた有権者1人に、小選挙区と比例代表の投票用紙を誤って交付し、二重投票になったと発表した。1月に衆院選の投票を済ませ、期間が異なる最高裁裁判官国民審査の投票のため再来場していた。投票箱に入った票は特定できないため、通常の1票として扱う。