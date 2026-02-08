ギタリスト今野竹雄（47）が8日、X（旧ツイッター）を更新。結婚を報告した。今野は「ご報告です」と書き出し、「今日は誕生日そして結婚しました」と報告し、婚姻届の写真を添えた。そして「これまで僕を支えてくれた全ての人に感謝して」と感謝をつづり、「本当だよ」とハッシュタグを付けて投稿した。今野は福島県浪江町出身で、ロックバンド「GLISS」としてメジャーデビュー。ギタリストとして石井竜也や杏里のツアーやレ