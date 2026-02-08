Image: 3COINS 3COINSのガジェットは、安さ重視のおまけ枠？ そんなのは昔の話。いまは日常使いの本命になり得る、本格派モデルが続々登場しています。今回は注目の3アイテムをまとめて紹介します。ケースに液晶。お手軽価格の多機能イヤホン Image: 3COINS はじめに紹介するのは3COINSの｢液晶ENCワイヤレスイ