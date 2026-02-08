“恐怖の鬼教師”と“元教え子”が、21年ぶりに同じ教室へ――9日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に天海祐希が登場。名作ドラマ『女王の教室』で共演した子役キャスト8人が集結し、撮影当時の緊張の日々を振り返る。カメラ外でも役を貫き「一言もしゃべれなかった」と語る天海の告白に、元教え子たちも本音を吐露。笑いと涙が交錯する特別な再会が実現した。天海祐希劇中で天海が演じた