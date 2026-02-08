ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転予選が8日に行われ、決勝トーナメントに進出した52歳の選手に注目が集まった。オーストリアのクラウディア・リーグラーは、1973年7月7日生まれの52歳。今大会限りで引退する竹内智香より10歳上の選手が、軽快に滑り、決勝トーナメントに進んだ。中継したNHKで52歳という事実が伝えられると、X上のファンにも衝撃が走る。「スノボのパラレル大