手帳用のボールペンとして、パイロットの消せるボールペン「フリクションボール」シリーズを愛用している人は筆者の周りにもかなりたくさんいる。 予定が変更になった場合に、すぐ消して書き直せる“リスケ対応力”の高さは圧倒的というか、他のボールペンにはない唯一絶対の機能である。日々の予定があれこれ変わることの多いユーザーには欠かせないペンだった。 そこに加わったのが、パイロット独自のシナジーチップを搭載