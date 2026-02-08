【モデルプレス＝2026/02/08】BE:FIRST（ビーファースト）が8日、都内にて開催されたドキュメンタリー映画シリーズ【BE:FIRST THE MOVIE】第3弾 映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』（2月6日公開）公開記念舞台挨拶に出席。SHUNTO（シュント）がフランスでの思い出を語った。【写真】BE:FIRST、6人全員で舞台挨拶登壇 6通りのユニーク回答◆SHUNTO、メンバー全員で2つ星フレンチへ同映画で密着しているワールドツアー「-Who