◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で銀メダルを獲得した木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が競技を始めたきっかけは父・慎也さん（４６）。スポーツ報知の取材に応じ、幼い頃の雪山エピソードや、木俣の性格などを語った。今回は銀メダルの瞬間を現地観戦。感動の瞬間も熱く振り返った。（取材・構成＝手島莉子）＊＊＊＊息子が大きく成長した姿