スケーターから『パウ・パトロール』の「チェイス」や「マーシャル」たちがお熱をケアしてくれる「ジェル冷えシート」が登場。10時間冷却＆冷凍庫でも凍らない特殊ジェルを採用し、お肌にやさしい弱酸性です！『パウパトロール』の可愛いイラスト入りのシートが、お子様の急な発熱を優しくサポートしてくれます☆ スケーター『パウ・パトロール』ジェル冷えシート 価格：16枚入り（2枚×8袋）・990円（税込）、6枚