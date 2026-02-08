女優・井桁弘恵がたくさんの誕生日祝いに感謝の言葉を届けた。「幸せな誕生日でした。」と題し、８日までに自身のインスタグラムを更新。今月３日に２９歳の誕生日を迎えた井桁は、「丁寧に、感謝を忘れずに毎日健やかに過ごしたいです」と記し、バルーンやサングラスで彩られたバースデー写真や、自身が出演した番組の現場での豪華なバースデーケーキの数々を一挙にアップした。この投稿にファンからは「お誕生日おめでと