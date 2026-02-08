全国で活動する警察犬のおよそ9割を、民間で訓練された「嘱託警察犬」が占めている。しかし、民間スクールでは、エサ代の負担や訓練士の後継者不足といった課題を抱えていた。こうした中、岐阜県警などでは犬種の制限を設けず、小型犬の活用を広げる動きも出ている。 ■全国の警察犬 9割近くが『嘱託警察犬』の現状 2025年12月17日、三重県警伊賀署に集まった4頭のシェパード。今年1年間、「警察犬」とし