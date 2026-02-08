ダンス＆ボーカルグループ・ＢＥ：ＦＩＲＳＴが８日、都内で、第３弾となる自身のドキュメンタリー映画「ＢＥ：ｔｈｅＯＮＥ−ＳＴＡＲＴＢＥＹＯＮＤＤＲＥＡＭＳ−」の公開記念舞台あいさつを行った。今年でデビュー５周年という節目のため「どんなグループに進化したいか」という話題となり、ＳＯＴＡはフリップで「アーティシズム〇、クオリティ△、クリエティブ△」と回答。「もちろん、×まではいかないけど、ち