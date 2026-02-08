スキージャンプ女子ノーマルヒルでは、丸山希選手（27）が銅メダルを獲得しました。丸山希選手：ここまで来る道のりすごく長かったんですけど、初めてのオリンピックにも時間もかかりましたし、それでも今日こうしてメダルを獲得することができて幸せだなって感じます。5年前に左膝前十字靱帯（じんたい）を損傷する大けがを負った丸山選手。懸命なリハビリで復帰しましたが、恐怖心はいつもつきまとっていました。今シーズン、ワ