「楽天春季キャンプ」（８日、金武）米国を襲った大寒波で来日が遅れていたルーク・ボイト内野手（３４）が合流。別メニューで調整した。「家を出てから４５時間かけて（選手宿舎の）ホテルに到着して。でも体はここまでいい感じで来てます」と分厚い胸を張った。自宅のある米テネシー州ナッシュビルを１月末に襲った大寒波。「１２日間停電したよ。近隣の住民の方々に助けられながらなんとか生活してました。多い時で５万人