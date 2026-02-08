アメリカの有力紙ワシントン・ポストの発行人兼最高経営責任者（CEO）が辞任を表明しました。先日断行した大規模な人員削減で激しい批判を浴びていました。現地メディアによりますと、ワシントン・ポストの発行人兼CEOのウィリアム・ルイス氏は7日、社員らへのメッセージで「身を引くのに今が適切な時期だ」と語り、辞任を表明しました。ルイス氏は先日、ワシントン・ポストの大規模な人員削減を断行し、オーナーでアマゾン創業者