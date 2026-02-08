大雪の影響で、9日と10日の列車に運休や遅れが見込まれています。JR秋田支社は8日、列車運行の計画と見通しを発表しました。＜2月9日の列車運行計画と見通し＞奥羽線秋田－青森一部列車が運休・終日運休や遅れが発生する可能性あり院内－新庄（山形）終日、運転を取りやめ五能線東能代－能代一部列車が運休・終日運休や遅れが発生する可能性あり能代－鰺