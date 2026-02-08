プレミアリーグ第25節マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムの一戦は2-0でホームチームの勝利に終わった。試合が動いたのは29分、クリスティアン・ロメロの退場だ。カゼミロと接触し、主審はロメロにレッドカードを提示。スパーズは前半で人数不利を強いられることに。そこからはユナイテッドの猛攻が続く、デザインされたセットプレイからブライアン・エンベウモで先制に成功。81分のブルーノ・フェルナンデスの追加点が決定