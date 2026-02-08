オリックスは８日、椋木蓮投手が宮崎キャンプの練習後に、市内の病院でインフルエンザと診断を受けたことを発表した。数日間は宿舎で自室待機し、回復に専念する予定だ。２１年のドラフト１位右腕で、昨季は１２試合に登板。先発では勝ち星なしの２敗と苦しんだが、シーズン途中に自ら救援を希望し、９月以降は６試合で４ホールドと適性を示していた。