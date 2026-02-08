◆第２２回飛燕賞・重賞（２月８日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル、良）地元佐賀の３歳馬１１頭（イッペイソツが出走取り消し）が出走して行われ、単勝１・３番で断然１番人気のダバイシュクレ（牡３歳、佐賀・北村欣也厩舎、父トランセンド）は６着に敗れ、デビュー４連勝でストップして。佐賀若駒賞に続く重賞連勝とはならず。前走に続いて山口勲騎手とのコンビで臨み、スタートで大きくつまずいて出遅れ、直線では大き