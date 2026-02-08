◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選（大会3日目/現地8日）三木つばき選手が全体3位で予選を通過しました。パラレル大回転は2選手が同時に滑走。予選は各選手が赤青のコース1回ずつ計2本を滑り、合計タイム上位16選手が決勝トーナメントに進出します。1回目、三木選手は序盤から並走する選手を大きくリードし45秒62でゴール。青コース全体3位となります。2回目では2度バランスを崩しま