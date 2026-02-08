気象台は、午後6時47分に、大雪警報を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】広島県・広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区などに発表 8日18:47時点北部では8日夜のはじめ頃まで、南部では8日夜