ソフトバンク・小久保裕紀監督が８日、拡大ベース導入による采配について言及した。この日、最終日を迎えた第２クールを総括。今クールの３日間では、今季から導入される拡大ベースを用いたベースランニングやノックを実施し、使用感を確かめた。その中でも、指揮官が言及したのが盗塁。昨季まで使用されていたベースの１５インチ（約３８・１センチ）に対し、１８インチ（約４５・７センチ）に変更される。塁と塁の間が縮まる