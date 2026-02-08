日本海側を中心に“警報級の大雪”となっています。この大雪と冷え込みで、各地で事故が相次ぎました。8日に投票日を迎えた衆院選挙にも影響が出ています。午前8時までの6時間に、観測史上最大となる37cmの降雪を観測した鳥取市。倒木があった現場では、木は近くの住宅をギリギリかわして庭に倒れ込んでいて、奥では電柱も折れていました。住民：家に（木が）かかっていたら、どんなことになっていただろうとびっくりした。一方、