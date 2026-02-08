巨人の阿部慎之助監督（４６）が８日、高卒２年目の石塚裕惺内野手（１９）に強化ティー打撃を敢行した。午後、木の花ドームで行われた野手の個別練習。送球練習に取り組む石塚のもとに阿部監督が歩み寄り、送球フォームを指導。すると今度は打撃練習で、指揮官自らがトス役を務めた。そこからは、愛ある?地獄?の始まりだ。阿部監督が現役時代から続けてきた、足を大きく開いた状態で低めの球を拾い上げる「股割り連続ティー