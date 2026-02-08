メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県長久手市の、愛・地球博記念公園モリコロパークで、マラソンパラダイスが行われました。 リビング×メ～テレマラソンパラダイスは、モリコロパークのサイクリングコースを特別に開放して行われるマラソンイベントです。 30キロラン、20キロラン、10キロランのほか、ティラノサウルスレースや20キロリレー駅伝まで、本格的なランナーから